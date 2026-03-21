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Alarma al incendiarse el salón de una vivienda en un quinto piso en Palma

Vecinos de los pisos superiores se quejaban de que no podían salir por el humo

Bombers de Palma, durante el incendio en una vivienda de Joan Alcover.

Bombers de Palma, durante el incendio en una vivienda de Joan Alcover. / MANU MIELNIEZUK

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un incendio en el salón de una vivienda de Palma situada en un quinto piso ha causado la alarma en un edificio de siete plantas. Los moradores han salido por su propio pie. Bombers de Palma y agentes de la Policía Local de Palma y Policía Nacional han acudido con celeridad. Los primeros han sofocado las llamas y han evitado que el fuego se propagara a otras estancias. La Unidad de Drones del cuerpo municipal ha localizado con precisión el lugar donde se encontraban las llamas gracias a la cámara térmica incorporada a la aeronave.

El incendio se ha producido sobre la una de la tarde en una vivienda situada en un quinto piso en el número 64 de la calle Joan Alcover, a escasos metros del cruce con Joan Maragall. El fuego no han podido sofocarlo los moradores han avisado a los servicios de emergencia. Numerosas dotaciones de Bombers de Palma, incluida una autoescalera, se han movilizado con rapidez.

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Por su propio pie

Mientras, la Policía Local ha movilizado a agentes de la Unidad de Seguridad Integral (Usei) y a la Unidad de Drones. Los expertos en el manejo de estas aeronaves han localizado de inmediato donde se encontraba el foco del incendio, gracias a la cámara térmica con la que van equipados. La mayoría de los residentes han salido del edificio por su propio pie. Solo los vecinos de los pisos superiores han preferido quedarse en casa por temor a inhalar el humo. Apenas una hora después de declararse el fuego, este ya había sido sofocado.

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