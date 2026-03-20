Triplica la tasa máxima de alcohol tras adelantar por la derecha a una patrulla de la Policía Local de Palma

Una furgoneta adelanta por la derecha y a gran velocidad a una patrulla la Policía Local de Palma en el Polígono de Son Rossinyol. Los agentes se percatan de que el vehículo circula de forma vacilante, haciendo eses y ocupando los dos carriles. Cuando lo interceptan, detectan en el conductor síntomas de ebriedad, que la prueba de alcoholemia confirma, con una tasa de 0,83, más del triple del máximo legal. El hombre, español de 31 años, quedó investigado por un delito contra la seguridad vial.

Según informa la Policía Local, los hechos ocurrieron sobre la una y media de la madrugada del pasado domingo, en el Polígono de Son Rossinyol. Una patrulla del agentes del Grup d'Actuació Preventiva (GAP) que circulaba por la calle Gremi de Passamaners fue adelantada por la derecha y a gran velocidad por una furgoneta. Los agentes observaron que el vehículo circulaba de forma errática, realizaba eses e invadía los dos carriles de la vía. Finalmente los policías lo interceptaron en la calle Gremi de Velluters.

Al acercarse al conductor los agentes constataron que presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. Sometido a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,83 mg/l de aire espirado, cifra que triplica el límite administrativo permitido y supera el umbral penal.

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El hombre rechazó de forma voluntaria la realización de una prueba de contraste en un centro sanitario. La Sala de Atestados instruyó las diligencias penales y citó al investigado para un juicio rápido ante la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.