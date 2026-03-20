La Policía Local interviene una porra a un conductor que circulaba sin carné por Palma
El joven quedó investigado por un delito contra la seguridad vial, se le abrió un acta por tenencia de armas prohibidas y se le retiró el vehículo
Agentes de la Policía Local de Palma intervinieron una porra en el coche de un conductor que circulaba sin carné por una calle del Polígono de Levante. El joven, de 28 años, quedó investigado por un delito contra la seguridad vial, se le denunció por tenencia de armas prohibidas y se le retiró el vehículo.
La Policía Local informa de que el coche fue interceptado ayer por la noche en un control de vehículos en el Polígono de Levante. Los agentes comprobaron que el conductor, un joven de 28 años, no tenía carné. Además, al examinar el interior del coche descubrieron una porra escondida bajo su asiento.
La intervención se saldó con el joven investigado por un delito contra la seguridad vial, un acta por tenencia de armas prohibidas, y la retirada del coche, que fue trasladado al depósito municipal.
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