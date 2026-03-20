Dos mujeres que fueron sorprendidas robando en un supermercado de Manacor se enfrentan a los empleados y la Policía

La Policia Nacional de Manacor arrestó el pasado martes a dos mujeres que, tras ser sorprendidas robando artículos de un supermercado del centro de la ciudad, se enfrentaron agresivamente tanto a los empleados como a los agentes que acudieron al establecimiento. Las mujeres llegaron a amenazar a los trabajadores con frases como: "Os vamos a cortar las piernas, vamos a volver y os vamos a arrancar la cabeza".

Según informa la Policía Nacional, el incidente ocurrió el martes por la tarde, cuando varias patrullas acudieron a un supermercado del centro de Manacor ya que el personal tenía retenidas a dos presuntas ladronas

Una vez en el lugar los agentes observaron a dos mujeres jóvenes, profiriendo insultos y amenazas contra trabajadores del establecimiento, pudiendo escuchar como ambas intimidaban verbalmente a estos, gritándoles: “Os vamos a cortar las piernas, vamos a volver y os vamos a arrancar la cabeza”.

Los agentes intercedieron entre las mujeres y el personal del establecimiento ya que las presuntas autoras no cesaban en acometer contra ellos.

El encargado del establecimiento informó a los agentes que instantes antes las dos mujeres se habían personado en el supermercado y una de las trabajadoras las había sorprendido guardándose productos en las chaquetas.

Las presuntas autoras al ser sorprendidas comenzaron a empujar tanto a la trabajadora como al encargado, produciéndoles arañazos y erosiones a ambos tras los golpes lanzados por las mujeres.

Mientras unas de las patrullas recababa información de los sucedido, dos agentes de la Policía Nacional iniciaron la identificación de las dos mujeres, en ese momento apreciaron como ambas, del interior de las chaquetas que portaban, dejaban caer productos y efectos sustraídos queriéndose desprender de los mismos.

Las presuntas autoras presentaban una actitud totalmente beligerante hacia la labor policial, lanzado amenazas e insultos contra estos, por lo que fueron conminadas a que depusieran su actitud e hicieran caso a las órdenes de los agentes, llegando a forcejear contra uno de los policías.

Noticias relacionadas

Finalmente, los agentes procedieron a la detención de las dos mujeres como presuntas autoras de un delito de robo con violencia, atentado a agente de la autoridad, amenazas y lesiones, procediendo al traslado de ambas hasta dependencias policiales.