Detenidos dos jóvenes en Palma por amenazar a una pareja de mujeres por su orientación sexual

Un joven de unos veinte años y un menor de edad de unos 17 han sido arrestados por la Policía Nacional el pasado viernes por atacar y amenazar con un cuchillo a una pareja de mujerea causa de su orientación sexual. Una de las víctimas manifestó que uno de los jóvenes llevaba días acosándola por este motivo. Los detenidos estan acusados de un delito de odio y otro de amenazas graves.

Los hechos sucedieron entre el pasado viernes por la noche y el sábado por la madrugada, en las inmediaciones de la calle Manacor. Según denunció la víctima, una mujer de unos treinta años, un joven se puso a insultarla por la calle a causa de su orientación sexual. Se trataba, dijo, del mismo individuo que llevaba días acosándola por este motivo. La mujer le ignoró y el hombre terminó marchándose.

Sin embargo, dos horas más tarde, cuando la víctima estaba con una acompañante, se encontraron de nuevo al joven, que iba con otro chico, y les lanzaron una botella de vidrió que impactó en el muslo derecho de la víctima. También siguieron profiriendo insultos homófobos y amenazas de muerte.

Entonces el menor de edad sacó de entre sus pertenencias un cuchillo y lo esgrimió frente a la víctima y a su acompañante. Las mujeres huyeron corriendo del lugar pidiendo auxilio. Justo en ese momento, aparecieron agentes del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional que iban de paisano.

Las mujeres explicaron lo ocurrido a los policías y aportaron las características físicas de los presuntos autores. Entonces, varias patrullas empezaron a hacer batidas por las inmediaciones. En pocos minutos, agentes de paisano de la Policía Nacional localizaron a los dos denunciados. Estos se habían escapado y trataban de alejarse de la zona.

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Se trataba de un joven de unos veinte años y de un menor de 17, ambos de nacionalidad española. Fueron detenidos por ser presuntos autores de un delito de odio y otro de amenazas graves.