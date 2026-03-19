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Sorprenden a dos ladronas intentando robar prendas de ropa con una 'bolsa búnker' en un centro comercial de Palma

Agentes de la Policía Local de Palma han investigado a una joven española y a otra marroquí por un presunto delito leve de hurto

Forro de la 'bolsa búnker' utilizada por las jóvenes para inhibir los dispositivos de alarma.

Forro de la 'bolsa búnker' utilizada por las jóvenes para inhibir los dispositivos de alarma. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Dos jóvenes mujeres fueron sorprendidas después de intentar robar prendas de ropa por valor de 161,87 euros en un centro comercial de Palma utilizando una 'bolsa búnker'. El personal de seguridad se percató del intento de robo y las retuvo. Agentes de la Policía Local de Palma acudieron al lugar y, tras comprobar los hechos, las investigaron por un presunto delito leve de hurto.

Exterior de la 'bolsa búnker' utilizada por dos jóvenes para robar en un centro comercial de Palma,

Exterior de la 'bolsa búnker' utilizada por dos jóvenes para robar en un centro comercial de Palma, / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Los hechos ocurrieron sobre las 20.10 horas del pasado viernes 13 en el centro comercial Fan de la calle Cardenal Rossell de Palma. El personal de seguridad se percató de que dos jóvenes mujeres, una marroquí de 28 años y una española de 18, se disponían a robar varias prendas de ropa. Para inhibir los dispositivos de alarma, utilizaban una 'bolsa búnker', pero no consiguieron eludir al vigilante. Este las retuvo y avisó al 092.

Una patrulla de la Policía Local de Palma se personó poco después en el lugar. Los agentes comprobaron que en la bolsa que las dos presuntas ladronas portaban había artículos que tenían colocado aún el dispositivo de alarma. No obstante esta no había saltado al cruzar los arcos debido al forro especial con el que cubrían la bolsa.

Noticias relacionadas y más

Reconocimiento del delito

Al verse descubiertas, las implicadas no tuvieron que reconocer los hechos ante los policías. La encargada del establecimiento valoró los artículos que pretendían sustraer en 161,87 euros. Ante la evidencia de estos hechos, los agentes de la Policía Local de Palma informaron a las jóvenes de que eran investigadas por un presunto delito leve de hurto. Tras instruir el atestado, las diligencias fueron remitidas al juzgado de guardia.

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