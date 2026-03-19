El jurado popular empieza a deliberar sobre la muerte del bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo

El jurado popular ya está deliberando sobre la muerte de la bebé que fue arrojada a un contenedor de basuras en Porto Cristo (Manacor). La magistrada Samantha Romero, que preside el juicio, ha entregado a primera hora de la tarde a los miembros del tribunal el objeto del veredicto, el cuestionario con el que deben decidir qué hechos han quedado probados en la vista oral y qué responsabilidad penal tienen los tres procesados. El jurado permanecerá incomunicado hasta que alcance un veredicto por mayoría o unanimidad.

El cuestionario refleja las diferentes tesis que han presentado la Fiscalía y las defensas, con penas de cadena perpetua en juego, sobre lo ocurrido en la tarde del 2 de noviembre de 2023. Las partes están de acuerdo en qué la bebé nació viva en un coche tras 26 semanas de gestación, pero a partir de ahí plantean conclusiones opuestas. El ministerio público sostiene que la madre de la recién nacida y su cuñado -pareja de su hermana- actuaron de común acuerdo para, conscientes de que estaba viva, "matar a la bebé" arrojándola a un contenedor de basuras en la calle Aterratge de Porto Cristo. Allí la encontraron minutos después agentes de la Policía Local de Manacor tras el aviso de una vecina, pero cuando la llevaron al hospital de Llevant, situado a apenas 400 metros, los médicos no pudieron más que certificar su muerte.

La Fiscalía imputa a estos dos encausados un delito de asesinato con la agravante de parentesco, por el que pide sendas condenas de prisión permanente revisable. La tercera en discordia, hermana de la madre, estaba presente y pese a ser consciente de lo que estaba ocurriendo no hizo nada para evitarlo, sostiene la acusación. Le acusa por ello de omisión del deber de socorro y reclama una multa de 5.400 euros.

Las defensas, en cambio, piden la absolución. Sostienen que la acción de los acusados fue reprobable -"una barbaridad", según calificó uno de los abogados-, pero no delictiva. La madre argumenta que pensó que el feto había nacido muerto y su cuñado alega que arrojó al contenedor unas ropas sin saber que entre ellas había un bebé, ya que no sabía siquiera que la mujer estaba embarazada. La hermana de la madre, por su parte, argumenta que en ningún momento vio a la bebé.