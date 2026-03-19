Un incendio destruye una chabola en un asentamiento en Son Serra Parera, en Palma
Dotaciones de los Bombers de Palma han sofocado el fuego, que no ha provocado daños personales
Los Bombers de Palma han sofocado esta tarde un incendio declarado en un asentamiento de chabolas en la calle Joan Mascaró i Fornés, en la zona de Son Serra Parera. El fuego no ha causados daños personales, aunque una de las infraviviendas ha quedado totalmente destruida.
Según informan desde los Bombers de Palma, el incendio se ha declarado sobre las seis de la tarde en una chabola de un asentamiento ubicado en las proximidades de Son Serra Parera. Las llamas se han extendido con mucha rapidez por la infravivienda, construida con tablones de madera, que ha quedado totalmente destruida.
Al lugar se han desplazado varias dotaciones de los Bombers del parque de Sa Teulera y el Parc Central, que han conseguido evitar que el fuego se extendiera a otras casetas. En la chabola vivían dos personas, pero ninguna ha resultado herida
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