Detienen a un asaltante en Maó por intentar atracar a la dueña de un comercio

Un atracador compró una cerveza en un local de Maó e intentó sustraer una tablet y un altavoz. Al impedírselo la dueña, este comenzó a amenazarla gravemente. La víctima avisó a un amigo, que estaba en las proximidades y al 091, tras pulsar el botón antiatraco. Agentes de la Policía Nacional dieron una batida por la zona y detuvieron a este sujeto por un presunto delito de robo con violencia e intimidación. Este sujeto ya tenía antecedentes por increpar a transeúntes y a personas dentro de locales.

Los hechos ocurrieron sobre la noche de este jueves en Maó. Un individuo entró en un local, regentado por una mujer, a la que increpó varias veces. En un momento dado, compró una cerveza. Aprovechó este momento para introducir el brazo en el interior del mostrador e intentar sustraer una tablet y un altavoz. La dueña se lo impidió y este comenzó a señalarla con el dedo en modo amenazante, aunque no entendió las frases que este profirió.

A continuación la afectada llamó por teléfono a un amigo, que se encontraba en las proximidades y pulsó el botón antiatraco. Al llegar el conocido, el asaltante emprendió la huida a la carrera del establecimiento.

Con la lata de cerveza en la mano

Agentes de la Policía Nacional se personaron en el comercio poco tiempo después. Tras recabar todos los datos del asaltante, dieron una batida por la zona y se encontraron con un individuo que encajaba con la descripción de este. De hecho portaba en una mano la cerveza que había comprado en el establecimiento. Acto seguido fue detenido por un presunto delito de robo con violencia e intimidación.