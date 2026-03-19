Detenido por robar una bolsa con veinte balones de fútbol de un centro deportivo de Palma

Agentes de la Policía Nacional han arrestado a un hombre español como presunto autor de tres robos en centros deportivos y sociales de Palma. En uno de ellos se llevó una bolsa con veinte balones de fútbol. En los otros establecimientso sustrajo 650 euros y una tarjeta, con la que posteriormente sacó otros 500 euros de un cajero.

Según informa la Policía Nacional, el pasado martes agentes del Grupo Operativa de Respuesta (GOR) arrestaron a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de un centro deportivo de Palma. Los agentes acudieron a las instalaciones deportivas de un club de futbol, donde al parecer personal de seguridad del club tenían retenido a un hombre que había forzado la puerta de un almacén se había apoderado de una bolsa con unos veinte balones de fútbol.

Una vez en el lugar, los agentes confirmaron que la puerta del almacén se encontraba forzada. Tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad vieron que el individuo había manipulado la puerta, entró en el almacén y salió poco después con una bolsa de color negro.

El individudo quedó detenido y fue trasladado a la Jefatura, donde el Grupo de Robos se hizo cargo de las diligencias. Estos agentes tenían abierta una investigación por dos robos con fuerza en centros religiosos y sociales, en los mismos se habían sustraído unos 650 euros y una tarjeta de crédito, utilizada posteriormente para sacar 500 euros de un cajero.

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Tras realizar diversas diligenciqs, los agentes confirmaron que el detenido por el robo en el centro deportivo sería también el autor de los otros dos delitos que estaban siendo investigados. El hombre había sido también detenido por otros tres robos similares cometidos a principios de este mes.