Detenido un ladrón en Binissalem nada más robar en un bar al lado del Cuartel de la Guardia Civil

Un ladrón cometió la torpeza de robar en un bar situado junto al Cuartel de la Guardia Civil de Binissalem. Una empleada, nada más percatarse de la sustracción, acudió a denunciar lo ocurrido. Los agentes del instituto armado detuvieron poco después a este joven de 24 años, de nacionalidad colombiana, por un presunto delito de hurto cuando pretendía abandonar el municipio en una moto.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde del miércoles. Un ladrón tuvo la ocurrencia de robar en un bar situado a escasos 100 metros del Cuartel de la Guardia Civil de Binissalem. El delincuente aprovechó un descuido de la empleada para acceder al local y sustraer dinero de la caja registradora. A continuación emprendió la huida a la carrera. La trabajadora del local sí pudo aportar una minuciosa descripción de la ropa que este portaba y del vehículo que utilizó para escapar.

Con el dinero de la caja

De inmediato, una patrulla de la Guardia Civil realizó una batida por la zona, y las vías de salida del municipio. En una de estas carreteras, se toparon con un individuo que se desplazaba en una moto y que coincidía con las características físicas que la denunciante había aportado. Tras darle el alto, los agentes le intervinieron los 180 euros que acababa de sustraer de la caja y le detuvieron por un presunto delito de hurto.