Detenido un ladrón en Binissalem nada más robar en un bar al lado del Cuartel de la Guardia Civil
Los agentes del instituto armado interceptaron al joven delincuente cuando huía del municipio en una moto
Un ladrón cometió la torpeza de robar en un bar situado junto al Cuartel de la Guardia Civil de Binissalem. Una empleada, nada más percatarse de la sustracción, acudió a denunciar lo ocurrido. Los agentes del instituto armado detuvieron poco después a este joven de 24 años, de nacionalidad colombiana, por un presunto delito de hurto cuando pretendía abandonar el municipio en una moto.
Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde del miércoles. Un ladrón tuvo la ocurrencia de robar en un bar situado a escasos 100 metros del Cuartel de la Guardia Civil de Binissalem. El delincuente aprovechó un descuido de la empleada para acceder al local y sustraer dinero de la caja registradora. A continuación emprendió la huida a la carrera. La trabajadora del local sí pudo aportar una minuciosa descripción de la ropa que este portaba y del vehículo que utilizó para escapar.
Con el dinero de la caja
De inmediato, una patrulla de la Guardia Civil realizó una batida por la zona, y las vías de salida del municipio. En una de estas carreteras, se toparon con un individuo que se desplazaba en una moto y que coincidía con las características físicas que la denunciante había aportado. Tras darle el alto, los agentes le intervinieron los 180 euros que acababa de sustraer de la caja y le detuvieron por un presunto delito de hurto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Pepco abre su primera tienda en Mallorca: qué vende y en qué se diferencia de sus competidores
- El Govern fija que los comedores escolares incluyan al menos un 10% de producto local y un 10% de ecológico
- Palma presenta el proyecto ganador del Metropolitan: se abrirá a la calle con un porche público y tendrá una altura de seis plantas
- El Gobierno da un nuevo paso hacia la futura Ciudad de la Justicia de Palma
- Una hermana del oficial de notaría acusado de estafa: “Él nos dijo que la finca de Esporles estaba hipotecada, vivimos allí desde hace 70 años”
- PP y Vox eliminarán las ayudas sociales a inmigrantes en situación irregular en Baleares
- Decathlon abre su sexta tienda en Mallorca: primer espacio Pop Up en Magaluf