Cuatro detenidos por una reyerta con tres heridos graves en sa Indioteria, en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas, dos jóvenes adultos y dos menores de edad, que presuntamente hirieron de gravedad a tres chicos, a los que apuñalaron y golpearon con una botella en la cabeza, durante una reyerta ocurrida a la salida de una discoteca de sa Indioteria en la madrugada del pasado 24 de enero. Los detenidos están acusados de los delitos de asesinato en grado de tentativa y lesiones.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha finalizado una investigación por unos hechos ocurridos el 24 de enero, sobre las cinco menos veinte de la madrugada, en las proximidades de una discoteca en la barriada de sa Indioteria de Palma.

Varios jóvenes que acababa de salir del local se topó con otro grupo más numeroso, que se pusieron a increparles y les agredieron. Se inició entonces una reyerta entre los dos grupos, y uno de los que había empezado el enfrentamiento sacó un cuchillo e hirió a dos chicos por la espalda. Las víctimas recibieron cinco puñaladas en el cuello y la espalda. La agresión continuó a pesar de que las víctimas cayeron al suelo y no podían defenderse.

Otro de los presuntos agresores golpeó con una botella en la cabeza a uno de los chicos, por lo que finalmente fueron tres los heridos, dos por heridas de arma blanca y el tercero con lesiones en la cabeza.

Cuando llegaron al lugar las primeras patrullas de la Policía los agresores ya habían escapado. Los agentes realizaron diversas batidas, pero no pudieron localizarles.

Cuatro detenidos

El Grupo de Homicidios inició una investigación y, tras numerosas gesiones, consiguieron identificar a los presuntos autores, entre los que se encontraban el que apuñaló a dos jóvenes y el que golpeó con la botella.

Entre el pasado martes y miércoles de esta semana, los agentes detuvieron a los cuatro investigados como presuntos autores de un delito de asesinato en grado de tentativa y de lesiones.

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Los agentes tomaron declaración a los investigados que quedaron en libertad con cargos salvo el presunto autor material de las puñaladas, que ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores al tratarse de un menor de edad.