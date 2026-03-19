Control de vehículos con matrícula extranjera en la Playa de Palma
Agentes de la Policía Local y Vigilancia Aduanera sancionan a ocho conductores por no haber cambiado las placas pese a residir en la isla
La Policía Local de Palma y el Servicio de Vigilancia Aduanera colaboraron ayer en un dispositivo de control sobre vehículos con matrícula extranjera que circulan de forma irregular por la ciudad. Los agentes se situaron en la plaza de las Maravillas, en s'Arenal, donde inspeccionaron 28 vehículos y sancionaron a ocho conducotres por no haber realizado el cambio de matrícula pese a residir en Mallorca.
Según informa la Policía Local, el objetivo principal del operativo era supervisar la regularización administrativa de los vehículos con matricula extranjera que circulan por el municipio.
En total fueron controlados 28 vehículos, de los cuales ocho fueron denunciados por no haber realizado el cambio obligatorio de placas de matrícula, con sus correspondientes actas para Aduanas y otros dos por tener la ITV caducada.
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