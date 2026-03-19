Un coche choca con el tren de Sóller en el paso a nivel de Son Hugo tras saltarse un semáforo

El tren de Sóller ha sufrido un accidente este jueves por la tarde a su paso por Palma, a la altura de Son Hugo, tras colisionar con una furgoneta cuyo conductor se saltó un semáforo en rojo y ha dado positivo en la prueba de alcoholemia.

A pesar de la aparatosidad del impacto, no se han registrado heridos, ya que el tren circulaba a baja velocidad en el momento del siniestro. Las imágenes captadas tras el accidente muestran daños visibles en el lateral del vehículo, así como en el mobiliario urbano cercano, entre ellos un semáforo derribado. El tren ha permanecido detenido sobre la vía durante la intervención de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local, que se han encargado de regular el tráfico, investigar las circunstancias del accidente y garantizar la seguridad en la zona. El suceso ha provocado importantes retenciones y momentos de caos circulatorio.

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El incidente ha tenido lugar alrededor de las 19:00 horas y el servicio ferroviario no ha podido reanudarse hasta aproximadamente las 20:00, una vez despejada la vía y restablecidas las condiciones de seguridad.