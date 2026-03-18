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Sancionan a un conductor en Calvià que trasladaba a una prostituta para hacer servicios a domicilio

La Policía Local realiza una campaña de vigilancia especial para incentivar el uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil

Agentes de la Policía Local de Calvià.

Agentes de la Policía Local de Calvià. / Policía Local de Calvià

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La División Nocturna de la Policía Local de Calvià intervino durante la noche del pasado martes un vehículo que presuntamente se dedicaba a trasladar a una prostituta para realizar servicios a domicilio. El conductor fue detenido cuando los agentes encontraron droga en el vehículo. La actuación se llevó a cabo un control de tráfico para prevenir el consumo de alcohol y drogas en la zona de Santa Ponça.

Entre los vehículos controlados durante el operativo, los agentes identificaron un vehículo particular que estaba siendo utilizado para el transporte de viajeros sin la autorización administrativa requerida para operar un servicio público discrecional. También constataron que la pasajera se dedicaba a la prostitución y que el conductor la llevaba para dar servicios sexuales a domicilio.

Tras la inspección del vehículo y sus ocupantes, al conductor se le han hallado diversas sustancias, presuntamente estupefacientes, así como una importante cantidad de dinero en efectivo. Por estos hechos, el conductor ha sido inmediatamente detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. También se levantó un acta por la infracción administrativa de realizar transporte de viajeros sin autorización, y el vehículo quedó inmovilizado.

Cinturones y sistemas de retención

La Policía Local de Calvià ha cooperado con la DGT entre el 9 y el 15 de marzo en una campaña programada de uso de cinturones y sistemas de retención en vehículos.

En el marco de la campaña, se han realizado un total de 18 controles, repartidos en los tramos horarios de mañana, tarde y noche. Los controles realizados por la mañana se han llevado a cabo en el tramo horario de entrada a los colegios e institutos, de 8:00 a 9:30 horas, mientras que los controles realizados por la tarde se han llevado a cabo en el tramo horario de salida de los colegios, entre las 16:00 y 17:30 horas.

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El resultado de los dispositivos se ha cerrado con 144 turismos, 18 taxis y 1 vehículo destinado al transporte de mercancías controlados, entre los cuales se han detectado 10 infracciones por parte de conductores, 8 infracciones por parte de ocupantes de los vehículos y 8 infracciones relacionadas con la utilización sistemas de retención infantil por parte de menores.

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