Detenidos dos menores por agredir sexualmente a una menor en Ibiza y difundir los vídeos

La Policía Nacional de Ibiza ha detenido a dos menores de edad por una presunta agresión sexual a una menor y a uno de ellos, además, por un delito contra la intimidad por la difusión de vídeos. Otros dos menores han sido investigados por estos hechos, uno como presunto autor de un delito de agresión sexual y otro como presunto autor de un delito contra la intimidad.

La investigación se inició el 27 de febrero, cuando agentes del Grupo de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Ibiza recogieron la denuncia de una mujer que informaba de que había recibido unos vídeos de una presunta agresión sexual a una joven que parecía ser menor de edad. Los hechos ocurrieron cerca de un parque del municipio de Ibiza durante la celebración de los carnavales, cuando la víctima quedó con un grupo de jóvenes, todos ellos menores de edad. A partir de esa denuncia y de los vídeos aportados, la Policía abrió una investigación.

Hace dos semanas, se conoció que la Policía Nacional había abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se había difundido un vídeo de carácter sexual en el que aparecían varios menores de edad en la ciudad de Ibiza. Las pesquisas apuntaron inicialmente a la posible comisión de un delito de revelación de secretos y los agentes a cargo de la investigación veían poco probable que pudiera tratarse de un caso de agresión sexual. Sin embargo, finalmente el caso es más grave de lo previsto y sí que incluye una agresión sexual a la menor afectada.

A la Fiscalía de Menores

Toda la investigación llevada a cabo por la UFAM de la Policía Nacional de Ibiza ha sido remitida a la Fiscalía de Menores. Los agentes recuerdan que, tal y como establece la legislación española, cualquier representación de un menor realizando conductas sexuales o contenido sexualmente explícito se considera pornografía infantil, con independencia de que se trate de imágenes reales o ficticias creadas informáticamente.

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También señalan que, en caso de descarga accidental de un archivo pedófilo, debe borrarse de inmediato e informar a la Policía del lugar en el que se haya producido la descarga o de la identidad del remitente de las imágenes, para su investigación. Asimismo, advierten de que la difusión de estas imágenes o vídeos, también a través de redes sociales, se considera difusión de pornografía infantil y constituye un delito.