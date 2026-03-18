La madre de la niña arrojada a un contenedor en Porto Cristo: "El mayor error de mi vida fue tirar el bebé a la basura"

La madre de la recién nacida que fue arrojada a un contenedor de basuras en Porto Cristo ha asegurado que pensó que estaba muerta. "El mayor error de mi vida fue tirar el bebé a la basura. Yo en ningún momento creí que estaba vivo, solo vi sangre. En ningún momento lo hubiera hecho", ha afirmado ante el jurado popular que debe decidir sobre su culpabilidad.

La acusada, que se enfrenta a una petición de prisión permanente revisable por un delito de asesinato, solo ha respondido a las preguntas de su abogado. En su declaración ha explicado que tres días antes había acudido al hospital de Manacor. "Fui al ginecólogo porque sangraba bastante. Me dijo que estaba embarazada, yo no lo sabía. Me hizo una ecografía, no me la entregó y me mandó a casa", ha relatado.

Según su versión, estuvo en una casa que le dejó su expareja hasta que en la tarde del 2 de noviembre de 2023 empezó a sentir "mucho dolor, muy fuerte". "No aguantaba, llamé a mi hermana y me vinieron a buscar. Íbamos para el hospital de Manacor", ha afirmado. Durante el trayecto, pararon en Porto Cristo por sus fuertes dolores. "Noté que algo me empujaba para abajo y cuando me di cuenta me salió. Vi mucha sangre y pedí que me dieran algo para limpiarme. Se lo di a Gustavo [su cuñado], subí a casa de mi hermana y me limpié un poquito. Luego me marché en autobús sin decirles nada", ha contado.

Su cuñado, que conducía el coche donde la mujer dio a luz y que se enfrenta también a prisión permanente, ha explicado que él se había apeado cuando nació. "Cuando expulsó el feto yo estaba fuera, no lo vi en ningún momento", ha afirmado. Según su versión, la madre le dio la ropa que se había quitado sin decirle que había dado a luz. "Yo pensé que le había venido la menstruación", ha sostenido. El hombre ha admitido que llevó esas ropas a un contenedor y las tiró, sin saber que la niña estaba ahí.

La otra acusada, hermana de la madre y pareja del hombre, también se ha desvinculado de lo ocurrido. "En ningun momento vi un feto", ha afirmado. La Fiscalía le imputa un delito de omisión del deber de socorro y reclama para ella una multa.