Detenido un atracador por pegar un puñetazo en la boca a la empleada de un quiosco de Palma para robar tres golosinas

Un asaltante propinó un fuerte puñetazo en la boca a la empleada de un quiosco de Palma para robar tres golosinas. Agentes de la Policía Local de Palma, que estaban de guardia en el Ayuntamiento de Palma, persiguieron a la carrera al atracador, un hombre de 30 años de nacionalidad uruguaya, que portaba un tubo metálico de gran longitud en una de sus manos. Tras darle alcance fue detenido por un presunto delito de robo con violencia y otro leve de lesiones.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco y media de la tarde del pasado sábado en un establecimiento de la calle Cadena de Palma, a escasos metros de Cort. Una empleada se percató de que un cliente cogía tres golosinas de un mostrador e intentaba huir sin pagarlas. Al recriminarle su comportamiento e intentar retenerlo, este sujeto se revolvió y le propinó un fuerte puñetazo en la boca a la dependienta, que le hizo sangrar. A continuación el malhechor emprendió la huida a la carrera hacia la calle Colón, mientras portaba un tubo metálico de gran longitud en una mano.

Tras ser alertados de lo ocurrido, agentes de la Policía Local de Palma que se encontraban prestando servicio de seguridad en Cort emprendieron la persecución a la carrera del malhechor. Unos pocos metros después, este individuo fue interceptado. En primer lugar, le instaron a que soltara el tubo metálico largo que llevaba en una mano antes de proceder a su detención.

Asistencia médica

Mientras, la víctima fue informada de la necesidad de recibir asistencia médica después de que el puñetazo que le había propinado el individuo le hubiera producido una herida sangrante. A continuación la empleada del quiosco interpuso la correspondiente denuncia en dependencias policiales. Una vez concluido el atestado, la Policía Local traspasó el detenido a la Policía Nacional.