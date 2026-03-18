Los acusados de apuñalar a un turista en s'Arenal habían cometido otros dos robos

Los dos hombres alemanes detenidos por apuñalar a un turista durante un atraco en s'Arenal ayer de madrugada habían cometido otros dos robos, según ha informado la Policía Nacional. Los sospechosos llevaban encima efectos sustraídos a otras personas cuando fueron arrestados. Están acusados de delitos de robo con violencia y hurto.

El violento atraco se produjeron hacia las doce y media de la madrugada del martes. Una pareja de turistas alemanes regresaban a su hotel cuando fueron abordados por dos hombres que les exigieron el dinero que llevaran encima. Las víctimas se negaron a darles dinero, y los asaltantes sacaron entonces sendas navajas. El perjudicado se enfrentó a los delincuentes, lanzando varios puñetazos.

Uno de los acusados le asestó entonces una puñalada en el torso y el otro le dio un puñetazo en la cara. Los ladrones consiguieron hacerse con el dinero que llevaban las víctimas y se dieron a la fuga. Los afectados se dirigieron a su hotel, que estaba muy cerca, y pidieron ayuda. El recepcionista les prestó los primeros auxilios y alertó a los servicios de emergencias. El hombre herido fue trasladado en ambulancia a Son Llàtzer.

Varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional dieron batidas por la zona y localizaron en cuestión de minutos a los autores del atraco, que intentaron huir pero fueron interceptados. Los policías encontraron entre sus pertenencias dinero en efectivo y dos navajas, una de ellas multiusos, que fueron intervenidas.

Los dos hombres llevaban además diversas pertenencias y los policías comprobaron que eran efectos procedentes de dos hurtos. Uno de ellos cometido en el verano pasado, cuando sustrajeron la cartera con cerca de 900 euros a una mujer. El otro, el pasado 10 de marzo por la tarde en la zona de Playa de Palma.