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Delincuencia

Dos turistas alemanes, detenidos por apuñalar a otro durante un atraco en s'Arenal

La víctima, de 25 años, ha sido hospitalizada y en principio no se teme por su vida

Un agente de la Policía Nacional en Palma.

Un agente de la Policía Nacional en Palma. / CNP

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Dos turistas alemanes han sido detenidos por apuñalar a otro durante un atraco en s'Arenal, en Palma. La víctima, de 25 años, ha recibido una cuchillada y ha sido hospitalizado, aunque en principio no se teme por su vida. Los presuntos autores del asalto han sido trasladados a comisaría para ser interrogados y en las próximas horas pasarán a disposición judicial.

Los hechos han ocurrido poco antes de la medianoche del lunes en las inmediaciones del hotel en el que está alojada la víctima, en la calle Sant Ramon Nonat, en la zona de Les Meravelles, según han informado fuentes policiales. Un empleado del establecimiento ha encontrado al joven con una herida de arma blanca y, tras prestarle los primeros auxilios, ha alertado a los servicios de emergencias.

Al lugar han acudido rápidamente una ambulancia y patrullas de la Policía Local de Palma y la Policía Nacional. Los agentes se han entrevistado con el perjudicado, un joven alemán de 25 años, que ha explicado que había sido víctima de un violento robo por parte de dos hombres. Según ha contado, eran compatriotas suyos y llevaban el rostro cubierto. Durante el atraco, le han asestado una puñalada y se han dado a la fuga.

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La víctima ha sido trasladada a un hospital y los policías han dado varias batidas por las inmediaciones del lugar del atraco. Poco después han conseguido localizar a dos sospechosos, que han sido detenidos. Ambos han sido trasladados a dependencias policiales para ser interrogados. La Policía Nacional ha asumido la investigación para esclarecer lo sucedido.

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