Prisión sin fianza para la pareja británica que intentó secuestrar una mujer en Son Ferriol

A prisión sin fianza. El titular del Juzgado de Instrucción número 12 ha decretado este martes esta medida cautelar para la pareja británica que presuntamente intentó secuestrar a una mujer el pasado domingo en Son Ferriol. La mujer, asistida por el abogado Octavio Couto y que supuestamente fue la que trató de raptar a la víctima, dijo no acordarse de nada de lo sucedido. Mientras, su pareja negó haber participado en los hechos, pero también ha sido mandado a la cárcel sin caución. Ambos habían sido detenidos un mes antes por haber protagonizado una acción similar al raptar a un hombre en febrero y propinarle una brutal paliza en Son Banya.

Los hechos por los que esta pareja ha sido enviada a la cárcel tuvieron lugar sobre las 12.50 horas del domingo en una rotonda de Son Ferriol. Una mujer de 61 años se encontraba esperando a un familiar. Cuando un coche se detuvo a su lado. La conductora instó a la víctima a que se subiera al vehículo, pero esta hizo caso omiso. A continuación la delincuente que iba al volante se bajó del turismo y la sujetó fuertemente del brazo al tiempo que la empujaba y le gritó "¡súbete al coche!".

Entre las dos mujeres se inició un fuerte forcejeo y la víctima logró zafarse y huir en dirección a su domicilio. La presunta secuestradora corrió tras ella hasta darle alcance y se inició entonces un nuevo forcejeo. Como consecuencia de esta refriega, la víctima cayó al suelo, al igual que su bolso. La asaltante siguió insistiendo para que se subiera al coche.

Cuando la afectada pidió socorro a gritos, su marido y un trabajador de un local cercano acudieron en su auxilio y separaron a la secuestradora de ella. La pareja de la delincuente acudió al lugar en el automóvil y ambos malhechores huyeron en el vehículo. Finalmente, patrullas policiales procedieron una detención. Investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional abrieron una investigación y averiguaron que estos dos delincuentes ya habían sido detenidos el pasado mes de febrero por protagonizar un delito muy parecido.