La Policía Local de Palma sorprende a cuatro conductores drogados durante el fin de semana

La Policía Local de Palma sorprendió el pasado fin de semana a cuatro conductores que circulaban drogados en dos controles realizados en la avenida Argentina. También fueron denunciados otros conductores por dar positivo en alcoholemia y no disponer de la documentación necesaria.

El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Unidad Motorizada (Umot) de la Policía Local de Palma. El primer control tuvo lugar el sábado por la mañana. Los policías detectaron tres positivos administrativos en alcohol y otro conductor que circulaba con presencia de cocaína y cannabis en el organismo. Además, se levantaron dos actas por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública y se interpusieron denuncias por circular con la ITV caducada, sin seguro obligatorio o con un permiso no válido en España. Dos vehículos fueron retirados por la grúa municipal.

La segunda intervención se produjo a la mañana siguiente en el mismo lugar. En esta ocasión, los agentes instruyeron dos informes penales por delitos contra la seguridad vial al detectar a otros tantos conductores que carecían de permiso. Además, tres conductores arrojaron un resultado positivo en el test de drogas (cocaína y cannabis) y se extendieron dos actas más por tenencia de cocaína y tusi. El balance se completó con una alcoholemia administrativa, una denuncia por el uso del teléfono móvil y otra por la ITV caducada. Un vehículo fue retirado al depósito.

Noticias relacionadas

Estos controles forman parte de la planificación ordinaria de la Policía Local para mejorar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Circulación y el resto de la normativa vigente, ha explicado el cuerpo en un comunicado.