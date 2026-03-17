El marido y un trabajador evitaron que una pareja británica secuestrara a una mujer en Son Ferriol

El marido y un trabajador de un local cercano impidieron que una pareja británica secuestrara a una mujer de 61 años este domingo en Son Ferriol. La víctima estaba esperando en la calle a un familiar cuando un coche con dos individuos se detuvo junto a ella y una joven trató de introducirla por la fuerza en el vehículo. Tras darse a la fuga, una patrulla de la Policía Nacional los interceptó y ambos fueron arrestados por presunta detención ilegal. Los agentes los han trasladado en la mañana de este martes al juzgado de guardia.

El cómplice de la supuesta secuestradora se cubre el rostro con su brazo escayolado al ser conducido al juzgado de guardia. / B.RAMON

Los hechos ocurrieron sobre las 12.50 horas de este domingo en el barrio palmesano de Son Ferriol. La víctima se encontraba esperando a un familiar en una rotonda cuando un coche con una pareja británica en el interior apareció por el lugar. Ambos instaron a la mujer a que se subiera al vehículo, pero esta hizo caso omiso a sus requerimientos. A continuación la conductora se apeó del turismo e intentó introducirla por la fuerza sujetándola fuertemente de un brazo. "¡Súbete al coche!", clamó la supuesta secuestradora.

A partir de ese instante se produjo un forcejeo entre la víctima y la raptora. En un momento dado, la mujer logró zafarse y huir en dirección a su domicilio mientras era perseguida por esta. La asaltante logró darle alcance y se produjo un nuevo forcejeo. Como consecuencia del mismo, la afectada cayó al suelo, al igual que su bolsa. No obstante la agresora intentó de nuevo introducirla en el vehículo.

Después de pedir socorro a gritos, el marido de la víctima acudió en su auxilio. Este consiguió separar a la asaltante de ella. También intervino un trabajador de un local, que había presenciado la escena, para ayudar a la afectada. Mientras, el hombre que acompañaba a la agresora acercó el vehículo e hizo subir al mismo a la atacante.

Afectada psicológicamente

Varias patrullas de la Policía Nacional se acercaron al lugar donde se encontraba la víctima. Esta presentaba policontusiones y se encontraba muy afectada psicológicamente por la traumática experiencia vivida. Tras facilitar la descripción de los autores del supuesto intento de secuestro, los agentes dieron numerosas batidas por la zona. Mientras la afectada fue trasladada a un centro sanitario para ser atendida de las lesiones que sufrió.

Finalmente, los agentes encontraron a la pareja de asaltantes y los detuvo por presunta detención ilegal. Por su parte, el Grupo de Atracos se hizo cargo de las correspondientes investigaciones. Los dos detenidos han sido trasladados en la mañana de este martes al juzgado de guardia.