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Intervienen granadas y proyectiles de uso militar y otras armas prohibidas en un mercadillo de Campos

La Guardia Civil ha intervenido este material bélico y ha investigado al dueño por un presunto delito de tenencia ilícita de armas

Armas prohibidas intervenidas en un mercadillo de Campos.

Armas prohibidas intervenidas en un mercadillo de Campos. / GUARDIA CIVIL

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un puesto del mercadillo de Campos contenía granadas y proyectiles de uso militar, al igual que abundante munición, para su venta. Agentes de la Guardia Civil intervinieron todo este material bélico al tiempo que han investigado al propietario, un hombre de 66 años, por un presunto delito de tenencia ilícita de armas.

Proyectiles de uso militar puestos a la venta en un mercadillo de Campos.

Proyectiles de uso militar puestos a la venta en un mercadillo de Campos. / GUARDIA CIVIL

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en un mercadillo de Campos. Efectivos de la Guardia Civil realizaron una inspección cuando se toparon con numerosas armas de uso militar expuestas para su venta. Entre este material bélico se encontraban tres granadas y cuatro proyectiles. Ninguna de estas piezas de este armamento contaba con el preceptivo certificado de inutilización que acreditara que estas se encontraban inertes.

Especialistas en desactivación de explosivos de la Guardia Civil (Gedex) examinaron con detenimiento todo este material militar. También realizaron las comprobaciones oportunas antes de proceder a su retirada en condiciones de seguridad.

Entre el material que se encontraba expuesto había seis armas de aire comprimido de la cuarta categoría y otras dos lúdicodeportivas de paintball. Estas deben cumplir los requisitos establecidos en el reglamento de armas antes de ponerlas a la venta.

Los efectivos del instituto armado también hallaron dos armas prohibidas. Estas eran un tirachinas perfeccionado y un bastón de estoque. También había armas blancas ilegales al igual que una escopeta de avancarga inutilizada, pero sin el correspondiente certificado.

Los agentes de la Guardia Civil también intervinieron numerosos cartuchos de caza, cuya venta solo está permitida en establecimientos autorizados. Asimismo se toparon con munición de uso militar, que no está autorizada para particulares.

Grave peligro para las personas

Además de la responsabilidad penal en la que se puede incurrir, este tipo de infracciones se denuncian también a Delegación del Gobierno. Esto se efectúa en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana y los reglamentos que la desarrollan.

Noticias relacionadas y más

La Intervención de Armas de la Guardia Civil recomienda a todas las personas que quieran comercializar este tipo de armamento que todas ellas dispongan de la documentación requerida para ello. La manipulación de cartuchos y de proyectiles de los que se desconoce su procedencia y si son inertes o tienen carga pueden entrañar un grave peligro para las personas.

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