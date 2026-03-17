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Emergencias

Alarma por un incendio en el tejado del IES Manacor

El fuego ha sido sofocado con extintores por el personal del centro

El fuego ha afectado al tejado del centro educativo.

El fuego ha afectado al tejado del centro educativo. / POLICÍA LOCAL DE MANACOR

EFE

Palma

El personal del instituto de Manacor ha extinguido esta mañana un incendio que se ha producido en el tejado del edificio, originado en un conmutador de las placas solares situadas en la azotea, una zona a la que los alumnos no tienen acceso.

El fuego ha sido detectado y extinguido gracias a la rápida actuación del personal del centro, que ha utilizado los extintores disponibles en las instalaciones. No ha supuesto ningún riesgo ni para los alumnos ni para el personal del centro, ha informado el Ayuntamiento de Manacor en un comunicado.

Los Bomberos de Mallorca han revisado toda la instalación de forma preventiva y han desmontado placa por placa el sistema fotovoltaico con el objetivo de evitar cualquier posible afectación al circuito eléctrico.

El policía tutor del centro ha explicado que en ningún momento ha habido riesgo para el alumnado ni para el personal del centro, porque el incidente se ha producido en una zona no accesible, en la azotea del edificio, y se ha gestionado de forma rápida y coordinada.

Una vez controlada la situación, la actividad lectiva se ha reanudado con normalidad y los alumnos han podido regresar a las aulas sin incidencias.

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La Policía Local de Manacor ha alabado la buena coordinación entre los servicios de emergencias y el centro educativo, así como la importancia de disponer de protocolos y medios de extinción y evacuación que han permitido resolver la situación con rapidez y seguridad.

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  • Mallorca
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