Emergencias
Alarma por un incendio en el tejado del IES Manacor
El fuego ha sido sofocado con extintores por el personal del centro
El personal del instituto de Manacor ha extinguido esta mañana un incendio que se ha producido en el tejado del edificio, originado en un conmutador de las placas solares situadas en la azotea, una zona a la que los alumnos no tienen acceso.
El fuego ha sido detectado y extinguido gracias a la rápida actuación del personal del centro, que ha utilizado los extintores disponibles en las instalaciones. No ha supuesto ningún riesgo ni para los alumnos ni para el personal del centro, ha informado el Ayuntamiento de Manacor en un comunicado.
Los Bomberos de Mallorca han revisado toda la instalación de forma preventiva y han desmontado placa por placa el sistema fotovoltaico con el objetivo de evitar cualquier posible afectación al circuito eléctrico.
El policía tutor del centro ha explicado que en ningún momento ha habido riesgo para el alumnado ni para el personal del centro, porque el incidente se ha producido en una zona no accesible, en la azotea del edificio, y se ha gestionado de forma rápida y coordinada.
Una vez controlada la situación, la actividad lectiva se ha reanudado con normalidad y los alumnos han podido regresar a las aulas sin incidencias.
La Policía Local de Manacor ha alabado la buena coordinación entre los servicios de emergencias y el centro educativo, así como la importancia de disponer de protocolos y medios de extinción y evacuación que han permitido resolver la situación con rapidez y seguridad.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Pepco llega a Mallorca: la cadena low cost que arrasa en España abre por fin su primera tienda en Palma
- Crece el peligro de que Baleares tengan que devolver a Madrid dinero para la formación de parados
- La nevada más intensa del año en Mallorca impulsa las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber
- Cuánto cuesta vivir en el nuevo barrio de moda en Palma: alquileres de hasta 4.000 € y un proceso de selección para acceder a una vivienda
- Detienen a un matrimonio británico por intentar secuestrar a una mujer en la calle en Son Ferriol
- Mallorca registra la nevada más intensa del año mientras continúa en alerta naranja por viento
- Deniegan la pensión de viudedad a un hombre que convivió quince años con su pareja en Baleares