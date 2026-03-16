Varios policías aseguran que la bebé arrojada a un contenedor en Porto Cristo "se movía un poquitín"

Un agente de la Policía Nacional ha asegurado hoy en el juicio que la bebé arrojada a un contenedor de basuras en Porto Cristo "se movía un poquitín". El funcionario ha afirmado que detectó "pequeños movimientos o algún espasmo". "Una piernecita se le movía", ha dicho. Otros dos agentes han contado que hubo un "movimiento de la mano" y "pequeños estímulos" en la recién nacida, que fue declarada muerta en el hospital de Llevant minutos después.

Los funcionarios han sido los primeros testigos en declarar en el juicio contra la madre y los tíos de la niña, que se repite tras declararse nula la primera vista oral por las irregularidades de un perito de las defensas. Según han contado, su intervención comenzó por la llamada de una vecina que en la tarde del 2 de noviembre de 2023 contactó con el 112. "Hola, buenos días. Soy vecina de Porto Cristo y acabo de ver una situación extraña enfrente de un contenedor. No sé si es un bebé o un animal que han tirado muerto", contó esta testigo en su llamada a los servicios de emergencias, que ha sido reproducida en la vista oral.

Los policías han contado que al revisar los contenedores, hallaron a la bebé metida en una caja con marcas de sangre. Varios de ellos han asegurado que detectaron "movimientos" en la recién nacida, que podrían apuntar a que todavía estaba viva cuando fue rescatada del contenedor. En la sesión de hoy está previsto que declaren los médicos que atendieron a la niña en el hospital de Llevant, donde se certificó su muerte.

La Fiscalía sostiene que la madre y el tío de la niña eran "plenamente conscientes" de que estaba viva y la tiraron al contenedor para acabar con su vida o, al menos, asumiendo que iba a morir. Por ello les imputa un delito de asesinato con la agravante de parentesco y reclama para ellos prisión permanente revisable. La tía, por su parte, no hizo nada para impedirlo pese a la crítica situación de la pequeña, según el ministerio público, que le imputa un delito de omisión del deber de socorro y pide una multa para ella.