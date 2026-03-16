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Accidentes de tráfico

Investigado un motorista sin puntos en el carné tras chocar contra un coche en Palma y darse a la fuga

El infractor dobló la placa de la matrícula para intentar evitar ser identificado

Daños causados al vehículo por el motorista, sin puntos en el carné, que se dio a la fuga.

Daños causados al vehículo por el motorista, sin puntos en el carné, que se dio a la fuga. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un motorista sin puntos en el carné chocó contra un coche detenido en una plaza reservada para ambulancias frente a un centro sanitario de Palma y luego se dio a la fuga. El sujeto dobló la placa de la matrícula de la motocicleta para tratar de evitar ser identificado. No obstante el conductor del turismo le fotografió antes de que escapara. Agentes de la Policía Local de Palma han investigado a este individuo por un presunto delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron sobre las 13.50 horas del pasado 28 de enero a la altura del número 61 de la carretera de Valldemossa. Una moto chocó contra un coche, que estaba detenido en una plaza reservada a ambulancias frente a un centro sanitario. Tras el choque contra el vehículo, el motorista intentó a toda costa evitar la intervención policial, al encontrarse en una situación procesal delicada. No obstante el conductor del turismo se opuso a ello.

Ante la insistencia del afectado en avisar a la Policía Local de Palma, el motorista optó por emprender la huida. Para intentar evitar ser identificado, dobló la placa de matrícula de la moto. No contó con que el perjudicado le había tomado varias fotografías tanto a él como a la motocicleta.

Antecedentes

Gracias a estas imágenes, agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local de Palma localizaron al titular de dicha motocicleta. Además, el perjudicado identificó sin ningún género de dudas al sospechoso al examinar un muestreo fotográfico en dependencias policiales.

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La investigación policial determinó que este sujeto había perdido todos los puntos del carné de conducir. Además, contaba con varios antecedentes por presuntos delitos contra la seguridad vial. Acto seguido este individuo fue citado para que se personara en un juicio rápido en el juzgado de guardia.

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