Accidentes de tráfico
Herido un motorista de la Policía Local de Palma al caerse y golpearle un coche cuando escoltaba el autobús del Mallorca
El agente perdió el control, cruzó la mediana y ha sufrido contusiones en un pie
Un motorista de la Policía Local de Palma resultó herido a mediodía del domingo cuando escoltaba el autobús del Mallorca antes de su partido contra el Espanyol. El agente perdió el control del vehículo, atravesó la mediana y un coche le golpeó. El agente sufrió contusiones en un pie.
El accidente de tráfico ocurrió sobre las doce del mediodía del domingo en el cruce del Camí dels Reis con el Camí de La Vileta. Un coche se dirigía en sentido al centro de Palma cuando un motorista de la Policía Local de Palma, que escoltaba el autobús del Real Mallorca cuando se dirigía a Son Moix, perdió el control. La motocicleta del policía quedó bajo el automóvil, que frenó en ese preciso instante.
Contusiones en un pie
Agentes de la Policía Local de Palma atendieron al compañero herido y llamaron a las asistencias sanitarias. Por fortuna, el accidente no ha causado lesiones graves al policía local. El impacto solo le ha provocado contusiones en un pie.
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