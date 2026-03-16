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Detienen a dos pasajeros al colarse en un avión de Palma a Barcelona tras denegarles el acceso

La Guardia Civil los arrestó en la aeronave por resistencia y desobediencia tras protagonizar incidentes en la zona de embarque

Patrulla de la Guardia Civil patrullan en el Aeropuerto de Palma.

Patrulla de la Guardia Civil patrullan en el Aeropuerto de Palma. / GUARDIA CIVIL

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Dos jóvenes de 27 años, de origen africano, se colaron en un avión en el aeropuerto de Palma con destino a Barcelona. Ambos habían protagonizado incidentes en la zona de embarque y se les había denegado el acceso. Agentes de la Guardia Civil detuvieron a ambos por presuntos delitos de resistencia y desobediencia.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en el Aeropuerto de Palma. Agentes del Servicio Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil fueron requeridos por un incidente que había tenido lugar en la zona de embarque de un vuelo con destino a Barcelona. A dos pasajeros a los que se les denegó el acceso hicieron caso omiso y se adentraron en la aeronave. La tripulación les advirtió de manera reiterada de que no subieran a bordo.

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Negativa en rotundo

A continuación una patrulla de la Guardia Civil se personó en el avión. Los agentes les instaron a que abandonaran la aeronave y la zona de seguridad del aeropuerto, pero estos se negaron en rotundo. A continuación procedieron a su detención por presuntos delitos de resistencia y desobediencia.

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