Detienen a dos pasajeros al colarse en un avión de Palma a Barcelona tras denegarles el acceso

Dos jóvenes de 27 años, de origen africano, se colaron en un avión en el aeropuerto de Palma con destino a Barcelona. Ambos habían protagonizado incidentes en la zona de embarque y se les había denegado el acceso. Agentes de la Guardia Civil detuvieron a ambos por presuntos delitos de resistencia y desobediencia.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en el Aeropuerto de Palma. Agentes del Servicio Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil fueron requeridos por un incidente que había tenido lugar en la zona de embarque de un vuelo con destino a Barcelona. A dos pasajeros a los que se les denegó el acceso hicieron caso omiso y se adentraron en la aeronave. La tripulación les advirtió de manera reiterada de que no subieran a bordo.

Negativa en rotundo

A continuación una patrulla de la Guardia Civil se personó en el avión. Los agentes les instaron a que abandonaran la aeronave y la zona de seguridad del aeropuerto, pero estos se negaron en rotundo. A continuación procedieron a su detención por presuntos delitos de resistencia y desobediencia.