Detienen a dos pasajeros al colarse en un avión de Palma a Barcelona tras denegarles el acceso
La Guardia Civil los arrestó en la aeronave por resistencia y desobediencia tras protagonizar incidentes en la zona de embarque
Dos jóvenes de 27 años, de origen africano, se colaron en un avión en el aeropuerto de Palma con destino a Barcelona. Ambos habían protagonizado incidentes en la zona de embarque y se les había denegado el acceso. Agentes de la Guardia Civil detuvieron a ambos por presuntos delitos de resistencia y desobediencia.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo en el Aeropuerto de Palma. Agentes del Servicio Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil fueron requeridos por un incidente que había tenido lugar en la zona de embarque de un vuelo con destino a Barcelona. A dos pasajeros a los que se les denegó el acceso hicieron caso omiso y se adentraron en la aeronave. La tripulación les advirtió de manera reiterada de que no subieran a bordo.
Negativa en rotundo
A continuación una patrulla de la Guardia Civil se personó en el avión. Los agentes les instaron a que abandonaran la aeronave y la zona de seguridad del aeropuerto, pero estos se negaron en rotundo. A continuación procedieron a su detención por presuntos delitos de resistencia y desobediencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mallorca registra la nevada más intensa del año mientras continúa en alerta naranja por viento
- Detenido en Palma un pakistaní por una estafa de 1,2 millones de euros con facturas falsas
- Pedro García Aguado: 'En Hermano Mayor aprendí a no juzgar a los jóvenes demasiado duro, hay que ayudarles a entender por qué en la vida muchas veces las cosas no van como uno quiere
- El Govern iniciará en pocos días los controles contra el fraude en la vivienda balear
- Los cinco comercios mallorquines que resisten en la histórica travesía Cort-Born de Palma: un mapa revela que llegaron a convivir 63 tiendas
- Crece el peligro de que Baleares tengan que devolver a Madrid dinero para la formación de parados
- Neus Aguiló, de la juguetería La Industrial de Palma: 'Hay mucha diferencia entre que nos quieran y nos vengan a comprar
- Detienen a un matrimonio británico por intentar secuestrar a una mujer en la calle en Son Ferriol