La Policía Local de Palma multa a quince patinetes cada día: 5.335 sanciones en un año

La Policía Local de Palma impuso el año pasado un total de 5.335 multas a usuarios de patinetes eléctricos. Es decir, quince multas diarias. La mayoría, más de un tercio, fue por no llevar casco. Es un 64% más que el año anterior, fruto del incremento de los controles policiales, que se han saldado también con la retirada de 715 de estos vehículos por diferentes irregularidades. Y desde la Policía anuncian que estos dispositivos de vigilancia se van a intensificar para hacer cumplir las nuevas normas impuestas por la Dirección General de Tráfico (DGT), que incluyen la obligación de portar una etiqueta identificativa y contratar un seguro.

Las normas de la DGT sobre los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), denominación técnica de los patinetes eléctricos, entraron en vigor el pasado mes de enero. Solo se puede circular en un patinete homologado, por lo que las tiendas que lo venden deben incluir un certificado de circulación. Con este certificado el usuario debe inscribirlo en el registro que la DGT tiene habilitado en su página web. Con el número de placa que se le facilitará se debe acudir a un establecimiento de expedición de matrículas para obtener la etiqueta identificativa, que se tiene que colocar en un lugar visible del patinete. Y finalmente es obligatorio contratar un seguro del vehículo. La multa por circular sin seguro es de 800 euros en los patinetes pesados, y 350 en los ligeros.

Estas medidas se unen a otras que impuso el Ayuntamiento de Palma en su ordenanza sobre VMP de mayo del año pasado, como la obligatoriedad de usar casco. Circular sin este elemento supone una multa de 90 euros.

Un 60% más de multas

Estos nuevos requisitos, junto al incremento de controles policiales, explican por qué se disparó la cifra de denuncias a estos vehículos, de las 3.252 que hubo en 2024 a los 5.335 del año pasado, lo que supone un incremento de un 64%.

La mayor parte de las multas del año pasado —1.908, lo que suponemás de un tercio del total— fueron por circular en patinete sin un casco homologado. Le siguen en cantidad —573— las sanciones por ir dos personas en un patinete, por circular por aceras o lugares destinados en exclusiva para peatones —562 casos— y por no llevar puesta una prenda reflectante —493 sanciones—.

«La mayoría de las multas están relacionadas con la protección del usuario del patinete o de otras personas», explica un veterano agente de la Unidad Motorizada (Umot) de la Policía Local. «Son conductas que suponen un grave riesgo, como ir por la acera, circular sin casco o ir dos personas en un patinete, porque el vehículo pierde capacidad de frenado».

Junto al cambio de la normativa, la Policía Local llevó a cabo una intensa campaña de controles de estos vehículos, en especial en los meses de verano, cuando hay más patinetes en las calles.

Retirados 715 patinetes

Y en estos controles los agentes no se limitan a sancionar, sino que también retiran los vehículos que presentan irregularidades. A lo largo de todo 2025 y los dos primeros meses de 2026 la Policía Local ha requisado 715 de estos vehículos.

Patinetes retirados que permanecen en un depósito municipal. / Policía Local de Palma

Las principales causas son porque el usuario no ha podido demostrar que el patinete era suyo, o porque superan las características técnicas establecidas —es decir, que tiene el motor trucado— o por carecer de seguro.

Estos patinetes son trasladados a un depósito municipal. Los dueños tienen un plazo de dos meses para subsanar la deficiencia que motivó la retirada y recuperarlo. De no ser así se pone en marcha un proceso que finaliza con su desguace en un centro autorizado.

Noticias relacionadas

La Policía Local realiza controles específicos de patinetes prácticamente todas las semanas en distintos puntos de Palma.