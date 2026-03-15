Investigado un conductor ebrio que causó un accidente en el Camí Vell de Bunyola, en Palma

Agentes de la Policía Local de Palma han investigado a un hombre por varios delitos contra la seguridad vial. El conductor ocupó el sentido contrario para adelantar a una fila de coches en un atasco en el Camí Vell de Bunyola y cuando intentó reincorporarse a su carril golpeó contra uno de los vehículos detenidos. Tras el accidente trató de marcharse, aunque fue interceptado por una patrulla. Al ser sometido al test de alcoholemia dio un resultado de 0,72, casi el triple del máximo permitido.

Los hechos, según informa la Policía Local, ocurrieron sobre las cinco menos veinte de la tarde del 10 de marzo en el Camí Vell de Bunyola, donde había una larga hilera de coches detenidos en un atasco. Una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) observó cómo un turismo rebasaba la fila de coches ocupando el sentido contrario. Al intentar reincorporarse a su carril, el turismo impactó lateralmente contra otro vehículo que se encontraba detenido en la retención. El conductor responsable no detuvo su marcha tras la colisión, siendo interceptado por los agentes metros más adelante.

El conductor, un búlgaro de 49 años, presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. Sometido a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,72 mg/l de aire espirado, cifra que casi triplica el límite administrativo permitido y supera el umbral penal.

Tras las comprobaciones pertinentes en las bases de datos de la Dirección General de Tráfico, los agentes constataron que al implicado le constaba una suspensión temporal del permiso de conducir dictada por un juzgado penal de Palma, con vigencia hasta septiembre de 2026.

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La Sala de Atestados ha asumido la instrucción de las diligencias.