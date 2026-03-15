Detenido un conductor ebrio que volcó con su coche delante de la Jefatura de Policía de Palma

Un hombre español de 43 años ha sido detenido esta madrugada tras volcar con su coche en el Paseo Marítimo de Palma, justo enfrente de la Jefatura de la Policía Nacional. El conductor ha salido ileso del siniestro y ha dado positivo en la prueba de alcoholemia con una tasa de 0,80, más del triple del máximo legal, por lo que se le imputa un delito contra la seguridad vial. Los primeros en acudir al lugar han sido agentes de la Policía Nacional, que le han ayudado a salir del vehículo. También han intervenido dotaciones de la Policía Local y Bombers de Palma.

El accidente, según informan fuentes de los distintos cuerpos de emergencia, ha ocurrido sobre las tres menos veinte de la madrugada en el Paseo Mallorca de Palma, frente a la Jefatura de la Policía Nacional. El conductor circulaba según todos los indicios a una velocidad excesiva, ha perdido el control, se ha estrellado contra una batería de contenedores, que han sufrido grandes daños, y ha quedado volcado sobre uno de sus lados.

Al lugar han acudido corriendo agentes de la Policía Nacional que estaban de guardia en la Jefatura y han ayudado a salir al conductor. El hombre estaba ileso, pero presentaba síntomas evidentes de hallarse ebrio. Los agentes han solicitado la intervención de los Bombers de Palma y una patrulla de la Policía Local. Los bomberos han desconectado el sistema eléctrico del vehículo para evitar un incendio y lo han colocado sobre sus ruedas para que pudiera ser retirado con una grúa.

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La Policía Local ha sometido al conductor a un test de alcoholemia, que ha arrojado un resultado positivo, con una tasa de 0,80, más del triple del máximo permitido y por encima de lo que se considera delito. El hombre no ha tenido que ir muy lejos. Los policías nacionales lo han arrestado por un delito contra la seguridad vial y se lo han llevado a los calabozos de Jefatura, justo enfrente del lugar del accidente.