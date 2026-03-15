Un chófer de autocar da positivo en cocaína tras chocar con un ciclista que resultó herido grave en Santa Margalida

La Guardia Civil ha investigado por un presunto delito contra la seguridad vial al chófer de un autocar de una empresa privada que el pasado viernes por la tarde dio positivo en cocaína tras impactar contra un ciclista, que sufrió graves heridas, en la carretera de Santa Margalida a Can Picafort.

Según confirman desde la Guardia Civil y la Policia Local de Santa Margalida, el accidente ocurrió el pasado viernes sobre las seis de la tarde, a la altura del kilómetro 1 de la carretera Ma-3413, que une Santa Margalida y Can Picafort. Un autocar de una empresa privada colisionó por detrás contra un ciclista. El deportista salió despedido y sufrió graves lesiones, por lo que tuvo que ser trasladado en ambulancia a Son Espases.

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Al lugar acudieron dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local, que regularon la circulación hasta que la situación quedó normalizada. Los agentes de Tráfico sometieron al chófer a las pruebas de detección de alcohol y drogas, y dio positivo en cocaína, por lo que quedó investigado por un presunto delito contra la segurida vial.