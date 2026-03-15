Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Retos payesía MallorcaComercios que resisten en PalmaReforma judicialDepuración maestros franquismoRuta LGTBIQ+ GomilaNieve en Mallorca
instagramlinkedin

Un chófer de autocar da positivo en cocaína tras chocar con un ciclista que resultó herido grave en Santa Margalida

El vehículo colectivo golpeó por detrás al deportista en la carretera que va a Can Picafort

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico. / DM

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Guardia Civil ha investigado por un presunto delito contra la seguridad vial al chófer de un autocar de una empresa privada que el pasado viernes por la tarde dio positivo en cocaína tras impactar contra un ciclista, que sufrió graves heridas, en la carretera de Santa Margalida a Can Picafort.

Según confirman desde la Guardia Civil y la Policia Local de Santa Margalida, el accidente ocurrió el pasado viernes sobre las seis de la tarde, a la altura del kilómetro 1 de la carretera Ma-3413, que une Santa Margalida y Can Picafort. Un autocar de una empresa privada colisionó por detrás contra un ciclista. El deportista salió despedido y sufrió graves lesiones, por lo que tuvo que ser trasladado en ambulancia a Son Espases.

Noticias relacionadas

Al lugar acudieron dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local, que regularon la circulación hasta que la situación quedó normalizada. Los agentes de Tráfico sometieron al chófer a las pruebas de detección de alcohol y drogas, y dio positivo en cocaína, por lo que quedó investigado por un presunto delito contra la segurida vial.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Mallorca
  • sucesos
  • Guardia Civil
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pedro García Aguado: 'En Hermano Mayor aprendí a no juzgar a los jóvenes demasiado duro, hay que ayudarles a entender por qué en la vida muchas veces las cosas no van como uno quiere
  2. Caída de visitantes en el centro de Sóller: preocupación en bares y restaurantes
  3. Unas obras con maquinaria pesada destruyen un camino público histórico en Capdepera
  4. Protesta ante el hotel de lujo de Mallorca vinculado a Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán: “Para nosotros es como una bofetada”
  5. La alarma crece en Son Busquets: Otra vecina denuncia la presencia de intrusos dentro del antiguo cuartel de Palma
  6. Las playas de Magaluf y Santa Ponça no podrán abrir este domingo por los impagos del adjudicatario que ahora gestionará Ciutat Jardí
  7. Cecili Buele, sacerdote: «¿Qué me pide Dios que haga? Creo firmemente y cada vez más, hablo con Él»
  8. El mundo de la cultura lamenta el 'tropiezo' pero anima a seguir el camino iniciado con la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura

Un chófer de autocar da positivo en cocaína tras chocar con un ciclista que resultó herido grave en Santa Margalida

Un chófer de autocar da positivo en cocaína tras chocar con un ciclista que resultó herido grave en Santa Margalida

Investigado un conductor ebrio que causó un accidente en el Camí Vell de Bunyola, en Palma

Detenido en Palma un pakistaní por una estafa de 1,2 millones de euros con facturas falsas

Detenido en Palma por apropiarse de 1.000 euros con la tarjeta de un amigo

Detenido en Palma por apropiarse de 1.000 euros con la tarjeta de un amigo

Detenido un conductor ebrio que volcó con su coche delante de la Jefatura de Policía de Palma

La Policía Local de Palma multa a quince patinetes cada día: 5.335 sanciones en un año

La Policía Local de Palma multa a quince patinetes cada día: 5.335 sanciones en un año

Los Bombers sofocan un incendio provocado por un indigente en el Parc de la Mar

Los Bombers sofocan un incendio provocado por un indigente en el Parc de la Mar

Dos motoristas heridos en distintos accidentes de madrugada en Alcúdia

Dos motoristas heridos en distintos accidentes de madrugada en Alcúdia
Tracking Pixel Contents