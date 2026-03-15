Alcúdia: tres accidentes de madrugada, uno con alcoholemia positiva y dos con fuga
La Policía Local investigó a uno de los conductores por un delito contra la seguridad vial y abrió diligencias para localizar a los otros implicados
Las calles de Alcúdia han registrado durante la pasada madrugada tres nuevos accidentes de tráfico. En uno de ellos el conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia, mientras que en los otros dos los responsables se fugaron, aunque la Policía Local tiene sospechas de que estuvieron tambien provocados por el consumo de alcohol. En principio no se han registrado heridos, aunque estos tres siniestros se suman a los otros dos que se produjeron el día anterior.
En uno de los accidentes, según informa la Policía Local, el conductor implicado dio positivo en la prueba de alcoholemia con una tasa muy elevada, con una tasa que triplicaba el máximo legal. Por elló quedó investigado penalmente por un presunto delito contra la seguridad vial.
Otros dos accidentes se produjeron con fuga del conductor, que abandonó el lugar de los hechos inmediatamente después del siniestro. Todo apunta a que el alcohol también podría haber sido un factor determinante, por lo que la Policía Local de Alcúdia mantiene abiertas las investigaciones para identificar a los responsables.
En principio no se han registrado personas heridas en ninguno de estos accidentes.
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