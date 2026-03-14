Dos motoristas heridos en distintos accidentes de madrugada en Alcúdia
En los dos casos las motos colisionaron con coches que estaban estacionados en la calle
Dos motoristas resultaron heridos esta madrugada en dos accidentes muy similares ocurridos en distintos puntos de Alcúdia. En los dos casos, las motos colisionaron contra coches que estaban estacionados en la calle.
El primer accidente, según informa la Policía Local de Alcúdia, ocurrió en la Avenida Tucán, donde una moto chocó contra un turismo que, según los primeros indicios, estaba estacionado. El motorista resultó herido y fue evacuado a un hospital. Poco después, se produjo un siniestro calcado en la calle Gabriel Roca. De nuevo una motocicleta se estrelló contra un coche aparcado. El conductor también sufrió heridas y tuvo que ser hospitalizado.
La Policía Local explica que, debido a su inmediato traslado a centros sanitarios, los motoristas no pudieron ser sometidos a pruebas de alcoholemia. Sin embargo, ambos presentaban síntomas compatibles con la ingesta de alcohol, por lo que la Policía realizó gestiones con los hospitales para que les hicieran análisis que determinen si se encontraban bajo la influencia del alcohol.
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