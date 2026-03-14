Detenido por tres robos en colegios y centros sociales de Palma
El hombre fue interceptado por la Policía cuando deambulaba mirando los coches aparcados en la barriada del Vivero
Un hombre español ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de tres robos en colegios y centros sociales de Palma, de donde se habría llevado en total unos 1.800 euros en efectivo, así como diversos efectos valorados en otros 800 euros. El individuo fue interceptado por una patrulla cuando deambulaba entre los coches estacionados en una calle de la barriada de es Vivero y se detenía a mirar en su interior, aparentemente con la intención de cometer robos. Cuando los agentes le identificaron comprobaron que estaba siendo buscado por los tres robos con fuerza.
Según informa la Policía Nacional, el Grupo de Robos asumió una investigación sobre tres robos con fuerza cometidos en centros docentes y sociales perpetrados entre el 26 de enero y el 10 de febrero en la zona centro de Palma.
En los hechos denunciados por los tres robos, los responsables facilitaban las carácterísticas físicas del ladrón, que se habría apoderado de unos 1.800 euros de un centro social, así como un ordenador portátil, relojes y otros efectos por valor de 800 euros.
Una vez conocidos los hechos y tras la práctica de las pesquisas necesarias el Grupo de Robos consiguió identificar plenamente al presunto autor de los hechos.
Los investigadores llevaron a cabo un dispositivo de búsqueda para su localización y detención, pero el hombre no fue localizado, por lo que se tramitó una orden de búsqueda y detención policial.
El pasado domingo de madrugada, agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional que realizaban una vigilacia preventiva en un vehículo camuflado por las calles del es Vivero vieron a un individuo que caminaba con una manta enrollada alrededor. Le siguieron discretamente y vieron que realizab a movimientos erráticos y se paraba junto a los coches estacionados, como si se dispusiera a cometer un robo.
Los policías le identificaron y comprobaron, a través de la sala del 091, que estaba siendo buscado como presunto autor de los robos en tres colegios y centros sociales, por lo que fue detenido y trasladado a dependencias policiales.
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