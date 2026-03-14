Detenida una casera por apropiarse de 620 euros que le dieron por alquilar una habitación en Palma

Agentes de la Policía Local de Palma arrestaron el pasado martes a una mujer española de 35 años por quedarse 620 euros que un hombre le había dado por el alquiler de una habitación en Palma y al que luego le negó el acceso a la vivienda. La detenida fue imputada por un delito de apropiación indebida.

Agentes de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) de la Policía Local de Palma detuvieron, la tarde del pasado 10 de marzo, a una mujer española de 35 años como presunta autora de un delito de apropiación indebida.

Los hechos, según informa la Policía Local, ocurrieron sobre las siete y veinte de la tarde en la barriada de es Rafal Vell. La base del 092 envió a una patrulla de la Unitat de Seguretat Integral (Usei) a un domicilio donde dos personas estaban manteniendo una fuerte discusión por el alquiler de una habitación.

A su llegada, un hombre explicó a los agentes que el día anterior había firmado un contrato de alquiler con la propietaria de la vivienda y le había entregado 620 euros en metálico a cuenta. Según su relato, la mujer comenzó a pedirle más dinero a través de WhatsApp y finalmente le prohibió el acceso a la vivienda.

Los agentes se entrevistaron con la propietaria, quien reconoció haber firmado el contrato y recibido los 620 euros. La mujer admitió que no tenía ninguna intención de alquilar la habitación y que se había quedado el dinero porque lo necesitaba.

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Ante la confesión y la evidencia de los hechos, los agentes procedieron a su detención. Una vez finalizadas las diligencias en la Sala de Atestados, la mujer fue puesta en libertad y el atestado fue remitido al Juzgado de Instrucción de Guardia.