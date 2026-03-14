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Desalojan varias viviendas de un edificio del Port d'Alcúdia por un incendio en una cocina

El fuego fue sofocado rápidamente y no llegó a afectar otras viviendas ni provocó daños personales

Dotaciones de Policía Local y Bombers, ayer, frente al edificio Mississipi del Port d'Alcúdia.

Dotaciones de Policía Local y Bombers, ayer, frente al edificio Mississipi del Port d'Alcúdia. / Policía Local de Alcúdia

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Policía Local de Alcúdia desalojó ayer por la tarde varias vivienda del edificio Mississipi por un incendio declarado en la cocina de uno de los apartamentos. Los Bombers de Mallorca sofocaron las llamas antes de que se extendieran. En el siniestro no hubo daños personales.

El humo salía por las ventanas del apartamento.

El humo salía por las ventanas del apartamento. / Policía Local de Alcúdia

Según informan desde la Policía, el fuego se declaró sobre las cinco de la tarde en la cocina de uno de los apartamentes del edificio Mississipi, en el Port d'Alcúdia. Los agentes desalojaron varias viviendas como medida preventiva, mientros los Bombers llevaban a cabo las labores de extinción.

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El incendio pudo ser extinguido en pocos minutos, antes de que llegara a afectar a otras viviendas. No se registaron daños personales.

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