Condenados a seis meses de prisión dos policías nacionales en Palma por lesiones al detener a un joven por presunto maltrato

La Sección Primera de la Audiencia ha condenado a dos agentes de la Policía Nacional a seis meses de prisión a cada uno por delitos de lesiones agravado por golpear a un joven en la cabeza y en el tronco superior para proceder a su detención por un supuesto caso de maltrato "sin que conste que los golpes en dicha zona corporal fueran estrictamente necesarios a los fines de la actuación policial", precisa la sentencia. También le deberán indemnizar con la suma de 1,667,7 euros, en concepto de responsabilidad civil. Mientras que el entonces arrestado por supuesta violencia de género también ha sido condenado a un año y medio de prisión por los delitos de atentado, lesiones y daños, al agredir a los agentes y causar importantes destrozos al coche. Este deberá hacer frente al pago de una multa de 240 euros por el delito leve de lesiones a los policías y otra sanción económica de 2.880 euros por los daños ocasionados al coche patrulla y a otro vehículo.

DM

Los hechos por los que tanto los dos policías como el joven detenido por supuesto maltrato han sido condenados por la Audiencia de Palma tuvieron lugar entre las 23.04 y las 23.30 horas del 14 de abril de 2021. El arrestado, que contaba entonces con 22 años, fue denunciado por su pareja por presunta violencia de género. Numerosos coches patrulla de la Policía Nacional acudieron rápidamente a la calle Foners de Palma. La resolución judicial precisa que dicho joven "arremetió contra un agente de la Policía Nacional" que le iba a detener "con manifiesto desprecio al principio de autoridad y con ánimo de atentar contra la integridad física" de los policías, precisa la sentencia en sus hechos probados.

Así, el joven que fue luego detenido dio un manotazo en el antebrazo a un agente y le golpeó "en la parte baja de la mandíbula". A continuación los policías le detuvieron engrilletándólo e introduciéndolo en el vehículo policial. Nada más ser introducido en el vehículo, este no paró de dar "patadas y golpes a los actuantes". Como consecuencia de estas agresiones, uno de los policías sufrió una erosión en la tibia derecha. Dentro del coche patrulla, golpeó y pateó la luna izquierda y la puerta trasera izquierda del vehículo policial.

Los agentes trataron de aplacar su comportamiento golpeándole en la cabeza y en el torso. Como consecuencia de los golpes recibidos, el joven sufrió policontusiones, un hematoma en la parrilla costal izquierda, fractura del arco cigomático derecho. También presentaba celulitis postraumática y un pequeño hematoma en el maxilar izquierdo.

"Estaban todos agresivos"

El detenido por supuesta violencia de género declaró en el juicio que al ver a los policías "pensaban que me iban a multar por no llevar la mascarilla", ya que esta era obligatoria en esos tiempos de pandemia del coronavirus. También afirmó que un policía le dijo " te voy a enseñar a respetar a las mujeres", antes de golpearle con la defensa reglamentaria. Asimismoindicó que "estaban todos agresivos".No obstante este negó haber golpeado a los policías y haberse resistido. También aseguró en el juicio que les dijo a los policías "¡detenedme, pero dejad de pegarme!". A preguntas de su abogada, la letrada Vanesa Carrasco, este dijo que al salir del coche patrulla se golpeó con otro vehículo.

Los policías, por su parte, declararon que acudieron a la calle Foners rápidamente después de que una chica llamara y dijera que "había sido golpeada por su pareja y que le había amenazado de muerte". Estos señalaron que la denunciante de supuesta maltrato hizo "un gesto de tener mucho miedo" y que el joven "no se tranquilizó" en ningún momento.

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