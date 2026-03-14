Los Bombers sofocan un incendio provocado por un indigente en el Parc de la Mar
El fuego provocó una gran humareda pero solo afecto a un montón de desechos
Los Bombers de Palma han sofocado esta tarde un incendio de desechos provocado al parecer por un indigente en el puente situado sobre el lago del Parc de la Mar. Aunque el incidente ha provocado una gran alarma al generar una densa humareda, ha sido sofocado rápidamente por los equipos de extinción y solo se han quemado un montón de desechos.
Según informan fuentes de los Bombers de Palma, el fuego se ha declarado sobre las seis de la tarde, junto al puente ubicado al lado del lago del Parc de la Mar, donde al parecer un indigente se había instalado y había acumulado una gran cantidad de desechos. El incendio ha provocado una gran humareda y la alarma ente los viandantes. Sin embargo ha sido sofocado rápidamente por los bomberos antes de que se extendiera y solo ha afectado a la basura acumulada en el lugar.
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