La Audiencia Nacional asume la investigación de la macrocausa por narcotráfico y blanqueo en Mallorca

La investigación de la operación Enroque Bal-Manso continuará en la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno ha aceptado la competencia para proseguir con la instrucción de la mayor operación contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero llevada a cabo en los últimos años en Mallorca. El titular de la plaza 2 de la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia ha acordado, en un auto dictado el pasado jueves, asumir el caso al entender que se dan los requisitos para ello. Esta medida había sido solicitada por los abogados de varios acusados y fue apoyada por la Fiscalía. La decisión, que implica que el juicio se celebraría también en la Audiencia Nacional.

El magistrado expone que, como señaló la Fiscalía en su dictamen, la red supuestamente dirigida por Stefan Milojevic operaba en varias provincias. Según las investigaciones de la Policía y la Guardia Civil, Milojevic dirigía desde Mallorca una gran organización de traficantes que abastecía de drogas a una red criminal albanesa afincada en Ibiza, donde se incautaron 2.360 kilos de hachís, y a otra banda afincada en Valencia, donde fueron decomisados 675 kilos de cocaína.

De este modo, como sostenía la Fiscalía, el juez entiende que "los efectos del delito contra la salud pública se han producido en territorio de más de una Audiencia Provincial", en este caso Baleares y Valencia, lo que implica que la causa deba ser tramitada por la Audiencia Nacional.

La operación se ha saldado, de momento, con la imputación de 74 personas -27 de las cuales están presas- y la incautación de 687 kilos de cocaína, 2.500 de hachís y 1,5 millones de euros. Entre los investigados figuran, además del propio Milojevic, el abogado Gonzalo Márquez y el exjefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma, Faustino Nogales, quien habría dado chivatazos a los líderes de la organización sobre las investigaciones contra ellos. Los tres están en prisión preventiva desde que fueron detenidos en agosto pasado.