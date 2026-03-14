Arrestan a un hombre en Palma por acosar a un vecino durante años
La víctima denunció que le cortaba el paso en las escaleras, llamaba a su timbre de madrugada, le insultaba y le proponía mantener relaciones sexuales
Un hombre residente en Palma ha denunciado que viene sufriendo acoso sexual desde hace años por parte de uno de sus vecinos, que se interpone en su camino cuando se encuentran en las escaleras, llama a su timbre de madrugada, le deja notas con proposicione sexuales, le insulta y le ha causado daños en su buzón y en su coche. El presunto acosador, de nacionalidad española, ha sido detenido por la Policia Nacional.
Según informa la Policía, hace unos días un hombre denunció en la Jefatura de Palma que un vecino de su finca le acosaba desde mediados del año 2020. La víctima explicó que este hombre le cortaba el paso cuando se encontraban por las escaleras, le vigilaba en todo momento, trataba de indagar en su vida privada y al mismo tiempo le contaba detalles íntimos suyos.
Este hombre, añadió el denunciante, le había propuesto mantener relaciones sexuales, tanto de forma directa coo indirectamente, con notas que le dejaba por debajo de su puerta, e incluso le había mostrado sus genitales en varias ocasiones.
La víctima desgranó toda una serie de actos realizados por su vecino contra él: había interceptado paquetes dirigidos a él, le había dañado su coche, le había pintado el buzón y tocaba a su timbre a altas horas de la noche. También le había insultado en varias ocasiones.
A partir de ese momento, los policías nacionales del Distrito Oeste iniciaron una investigación para comprobar la veracidad de los hechos. Tras varias gestiones, pudieron recopilar suficientes indicios contra el denunciado, que fue detenido como presunto autor de un delito de acoso.
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