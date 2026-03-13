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Reaniman a un ciclista de 70 años tras sufrir un infarto en una zona de difícil acceso en Artà

La víctima ha sido evacuada en helicóptero a Son Espases tras realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar

Entrada del servicio de Urgencias de Son Espases.

Entrada del servicio de Urgencias de Son Espases. / Irene R. Aguado

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un ciclista alemán de unos 70 años ha sido reanimado este viernes tras sufrir un infarto cuando pedaleaba en una zona de difícil acceso con un grupo de cicloturistas hacia la ermita de Betlem. Una vez estabilizada, la víctima ha sido trasladada en un helicóptero a Son Espases, donde ha quedado ingresada.

El incidente ha ocurrido sobre las once de la mañana de este viernes en una zona a muy complicada de acceder camino de la ermita de Betlem, en el término municipal de Artà. Ante las serias complicaciones que planteaba llegar a tiempo al lugar donde se encontraba el paciente, facultativos del Ib-salut les han dado instrucciones a sus compañeros para que le realizara maniobras de reanimación cardiopulmonar. Hasta su llegada.

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Maniobras avanzadas

Cuando los facultativos del Ib-Salut se han personado en el punto donde se encontraba el paciente, estos han proseguido con maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar al paciente y le han aplicado un desfibrilador. Después de estos denodados esfuerzos, el personal sanitario ha logrado estabilizar sus constantes vitales. A continuación el ciclista ha sido trasladado en el helicóptero del Ib-salut al Son Espases.

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