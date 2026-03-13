Juicio a un presunto ladrón por colarse a robar en un domicilio de Can Picafort mientras una familia dormía

Un presunto ladrón se ha sentado este jueves en el banquillo de los Juzgados de Vía Alemania por entrar a robar de madrugada en un domicilio vacacional de Can Picafort mientras una familia alemana se encontraba durmiendo. El padre de familia se despertó al hallar al delincuente en su dormitorio y le lanzó objetos desde la terraza. El malhechor perdió su teléfono móvil mientras emprendía la huida a la carrera. La fiscal solicita para el procesado una pena de tres años de prisión por un presunto delito de robo con fuerza en casa habitada con la agravante de reincidencia y la atenuante de dilaciones indebidas.

Los hechos que se han enjuiciado este jueves en un juzgado de Vía Alemania tuvieron lugar sobre las tres de la madrugada del 1 de septiembre de 2021 en un domicilio situado en la calle Son Bauló de Can Picafort, en el término municipal de Santa Margalida. Un ladrón trepó por la fachada hasta una altura de 1,70 metros para acceder al interior de la vivienda.

Tras aprovecharse de que los moradores se encontraban durmiendo, el ladrón sustrajo una maleta, una mochila, una bolsa de mano y un bolso de playa. Este sujeto se había adentrado por el dormitorio donde se encontraban las hijas de la familia.

Pérdida del móvil en la huida

El padre de familia ha declarado este jueves en el juzgado que notó que había alguien en su dormitorio cuando estaba con su esposa. "Pensé al principio que era una de mis hijas, pero luego me di cuenta de que era un adulto. Entonces me levanté y fui tras él", ha afirmado por videoconferencia. El malhechor se fue a la terraza y saltó para escapar. El progenitor le lanzó algunas sillas de aluminio para tratar de alcanzarle. En la huida, el encausado perdió presuntamente su teléfono móvil. La fiscal ha pedido para el procesado tres años de prisión por un presunto delito de robo con fuerza en casa habitada con la agravante de reincidencia y la atenuante de dilaciones indebidas.