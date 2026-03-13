La fiscal, sobre la familia que tiró a una bebé a un contenedor: "No llevarla al hospital fue un asesinato"

La Fiscalía insiste en que la bebé arrojada a un contenedor en Porto Cristo (Manacor) en noviembre de 2023 "estaba viva" cuando su madre y sus tíos se deshicieron de ella tras un parto en un coche. "No llevarla al hospital fue un asesinato", ha sentenciado la fiscal Antonia Ruiz al inicio del segundo juicio con jurado popular por estos hechos, después de que el primero fuera anulado por las irregularidades de un perito. Ruiz mantiene su petición de prisión permanente revisable para la madre y el tío de la niña y solicita una multa para la tía por omisión del deber de socorro. Las defensas, en cambio, argumentan que se trató de "un aborto" o un "parto prematuro" y que en todo caso la bebé "no tenía posibilidades de sobrevivir".

Tras la selección de los miembros del jurado popular que deben decidir sobre la responsabilidad de los tres procesados, las partes han expuesto sus tesis ante el tribunal. La fiscal ha relatado que los hechos ocurrieron el 2 de noviembre de 2023, cuando la madre estaba embarazada de 26 o 27 semanas. "Se puso de parto y llamó a su cuñado y su hermana para que la ayudaran. Tuvo a la bebé cuando iban en un coche y, puestos de acuerdo, la tiraron al contenedor", ha dicho sobre la madre y el tío. Respecto a la tía de la niña, ha sostenido que "no hizo nada", por lo que cometió una omisión del deber de socorro. Tras deshacerse de la bebé, "limpiaron el vehículo y huyeron", ha afirmado. No llevar a la bebé, que estaba viva, a un hospital que estaba a 400 metros es un asesinato. Todos tenemos derecho a seguir vivos cuando nacemos", ha apostillado.

"No es lo mismo abortar que asesinar"

Los abogados defensores, por su parte, han cuestionado los argumentos de la fiscal. "Lo que hizo no tiene perdón de Dios, es una barbaridad. No podía tirar a su feto muerto al contenedor, pero eso no es un asesinato", ha proclamado el abogado de la madre, Miguel Arbona. "Los informes médicos dicen que el bebé era inviable, que no podía vivir. No es lo mismo abortar que asesinar. Hay una gran diferencia: pasarse la vida en la cárcel o no", ha asegurado. Arbona ha expuesto que la mujer acudió "dos días antes al hospital". ¿Por qué no la ingresaron? Nada de esto habría ocurrido", se ha preguntado. También ha puesto de relieve que si los acusados hubieran querido ocultar un crimen no lo habrían hecho "a plena luz del día en una calle concurrida" de Porto Cristo.

Catalina Vanrell, abogada del tío, ha asegurado que "su única intención fue ayudar". "El aborto o parto prematuro fue cuando Gustavo estaba fuera del coche. Le dieron unas toallas y las dejó en la parte de arriba del contenedor, las depositó. Fue con total ignorancia, no podía imaginar que había un feto", ha sostenido. Vanrell ha destacado que hay "diferentes peritos con opiniones contradictorias". "La verdad no es tan obvia como la fiscal quiere hacer creer", ha remachado.

En este sentido, el letrado de la tía, Rafael Oviedo, ha señalado que "la fiscal no tiene la verdad absoluta " y que sus argumentos "los tiene que probar". "No todo comportamiento inmoral es delictivo", ha dicho a los miembros del jurado popular.