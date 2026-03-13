Detenido un turista alemán en Mallorca por irse sin pagar del hotel y robar un coche de alquiler
La Policía Nacional arrestó al hombre a su llegada en ferry al puerto de Barcelona
Ralf Petzold
La Policía Nacional ha detenido a un turista alemán que pasaba sus vacaciones en Mallorca tras marcharse del hotel sin pagar la factura y llevarse además un coche de alquiler. Así se desprende de un comunicado enviado por la policía el jueves pasado (12 de marzo).
El turista disfrutó de las comodidades de un hotel en Palma, pidió varias consumiciones en el bar y también vació el minibar de su habitación. Al final de su estancia acudió a la recepción con la intención de prolongar su alojamiento. Los empleados del hotel le pidieron primero que abonara las facturas pendientes.
Número de cuenta incorrecto en la transferencia
Ante esta situación, el alemán mostró una captura de pantalla de una supuesta transferencia que había realizado al hotel. Al revisarla con más detalle, los empleados detectaron un error en el número de cuenta. El comunicado policial no aclara si se trató de un acto intencionado o de un simple descuido.
En cualquier caso, poco después el turista alemán desapareció sin dejar rastro. La factura pendiente ascendería a más de 6.000 euros. Por este motivo, los empleados del hotel presentaron una denuncia ante la policía.
Detenido en el puerto de Barcelona
La empresa de alquiler de coches cuyos servicios había utilizado el turista también presentó una denuncia, después de que el vehículo no fuera devuelto en la fecha acordada. Los investigadores descubrieron rápidamente que el alemán había reservado un billete de ferry a Barcelona con el coche.
A su llegada a la capital catalana, los agentes ya esperaban al alemán y procedieron a detenerlo. Se le acusa de fraude y de robo.
