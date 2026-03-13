Detenido por romper la nariz a un joven de un botellazo en un bar de Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un ciudadano colombiano que presuntamente causó graves lesiones a un joven al que propinó un botellazo en un bar de la barriada de Santa Catalina. La víctima, que sufrió una fractura en los huesos de la nariz, tuvo que ser hospitalizada.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en la zona de Santa Catalina. El 091 recibió una llamada en la que se explicaba que había una pelea en el interior de un local de ocio y rápidamente acudieron al lugar agentes de la Unidad de Motos.

Los policías encontraron allí a la víctima, que presentaba una herida sangrante en la nariz, por lo que pidieron una ambulancia, Los sanitarios confirmaron posteriormente que sufría una fractura en la nariz, por lo que fue trasladado a un hospital.

Mientras tanto, otros agentes se entrevistaron con el personal de seguridad, que afirmó que el presunto autor había huido minutos antes junto a otras personas. No obstante, los trabajadores pudieron aportar la descripción física del agresor y sus acompañantes a los policías. Los agentes realizaron batidas por las inmediaciones y localizaron a las personas que iban con el presunto autor, que se dirigían hacia el Paseo Marítimo.

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Estas personas confirmaron que el sospechoso estaba en la parada de autobús de la Plaza Progreso. Una patrulla acudió al lugar y le interceptó. Este individuo admitió había golpeado a la víctima con una botella de cristal en la cara, pero que lo hizo para defenderse. Fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones.