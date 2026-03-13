Detenido en Palma por enviar paquetes con droga por correo
Una operación conjunta de la Guardia Civil y agentes de Aduanas permitió intervenir diversas cantidades de hachís y marihuana
Agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera han detenido a un hombre que presuntamente se dedicaba a enviar paquetes con droga por correo. En total los investigadores intervinieron 2,2 kilos de hachís y otros dos kilos de marihuana.
La investigación se inició el pasado 3 de marzo, cuando los agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil, junto a funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, realizaron una inspección en un almacén de paquetería en un polígono industrial de Palma. Uno de los perros adiestrados detectó la presencia de droga en uno de los paquetes, que al ser inspeccionado resultó que contenía dos kilos de marihuana y cien gramos de hachís.
Los agentes de los dos cuerpos iniciaron una investigación conjunta y al día siguiente arrestaron a un joven de 27 años, vecino de Palma, como presunto responsable del paquete. Además interceptaron otro envío que contenía 2.125 gramos de hachís. El joven quedó imputado por un delito de tráfico de drogas.
La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera recuerdan que sus agentes realizan controles habituales en los centros de distribución de paquetería para evitar la introducción de estupefacientes en Balears.
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