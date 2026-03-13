Condenada a seis años de cárcel por apuñalar a su marido mientras dormía en Palma

Una mujer ha sido condenada hoy a seis años de prisión por intentar matar a cuchilladas a su marido mientras este dormía junto a su hija de dos años en el domicilio familiar de Son Ferriol, en Palma. En una vista celebrada en la Audiencia Provincial, la acusada se ha declarado autora de un delito de asesinato en grado de tentativa con la agravante de parentesco tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, su abogado y el letrado de la víctima, que ejercía la acusación particular.

La encausada ha aceptado además indemnizar a su exmarido con 10.740 euros y cumplir una orden de alejamiento de 10 años tanto del hombre como de su hija. También deberá cumplir ocho años de libertad vigilada cuando salga de prisión. Ante la conformidad, el tribunal de la sección segunda ha dictado sentencia en el acto y el fallo ya es firme.

Los hechos ocurrieron hacia las siete de la mañana del 19 de octubre de 2024 en el domicilio donde la pareja convivía con su hija de dos años, en la avenida del Cid, en Son Ferriol. La encausada aprovechó que su marido estaba profundamente dormido en la cama de matrimonio junto a la niña para tratar de asesinarlo. Cogió un cuchillo de 20 centímetros de hoja y le asestó varias puñaladas en el pecho.

La víctima despertó sobresaltado e intentó apartar a la mujer, pero ella continuó acuchillándole en el pecho, la axila y el brazo derecho. Además, le metió los dedos en la boca y le dijo que se callara, ya que el hombre chillaba de dolor. El perjudicado pudo finalmente arrebatarle el arma y apartar a la niña para que no resultara herida.

El hombre sufrió lesiones graves en el pecho y el abdomen y fue hospitalizado. Ninguna de las cuchilladas afectó a órganos vitales, pero tuvo que recibir 32 puntos de sutura y tardó dos semanas en recuperarse de las lesiones, que le han dejado secuelas. La acusada fue detenida y desde entonces permanece en prisión provisional.

La Fiscalía reclamó para ella una condena de 11 años de prisión, mientras la acusación particular solicitó 15 años de cárcel. Las partes han alcanzado finalmente un acuerdo de conformidad y la pena ha quedado fijada en seis años de reclusión.