Amenaza con dos cuchillos de cocina a una trabajadora de un comercio en Palma para que le diera tabaco
Agentes de la Policía Local de Palma se personaron en el establecimiento y detuvieron a un hombre
Un individuo amenazó con dos cuchillos de cocina a una mujer que se encontraba en un descanso en su trabajo en un comercio de Palma. La víctima huyó, en un descuido de este sujeto, y pidió auxilio a sus compañeros. Agentes de la Policía Local de Palma detuvieron a este hombre de 46 años, de origen marroquí, por un presunto delito de amenazas.
Los hechos ocurrieron sobre las diez y media de la mañana del pasado martes en un establecimiento comercial del barrio palmesano de Corea. Una patrulla del Equipo Comunitario de Proximidad de la Policía Local se desplazó al aparcamiento de dicho establecimiento. Una vez allí se entrevistaron con los vigilantes de seguridad en el aparcamiento. Estos les explicaron que el individuo se acercó a la víctima cuando esta disfrutaba de un momento de descanso en su jornada laboral. De forma reiterada, le exigió que le diera tabaco.
Ante la negativa de la empleada, este sujeto sacó de su chaqueta dos cuchillos de cocina de mango negro y una hoja de sierra de 11,5 centímetros de longitud. A continuación esgrimió uno de ellos hacia la víctima en actitud intimidatoria, mientras le decía que tenía 'mono' (síndrome de abstinencia por consumo de drogas). La afectada sufrió un fuerte episodio de ansiedad a causa de esta situación y, en un descuido de esta persona, logró huir al interior del local y pidió ayuda.
Captado por las cámaras
Gracias a la descripción facilitada, los agentes de la Policía Local de Palma localizaron al sospechoso sentado en un banco del aparcamiento- En el cacheo corporal no le encontraron los cuchillos, pero estos fueron hallados en el suelo, bajo el banco donde este se encontraba. Una vez que revisaron las cámaras de seguridad del centro, en una secuencia aparecía el instante en el que este individuo amenazaba a la víctima esgrimiendo los cuchillos. Acto seguido este sujeto fue detenido y le intervinieron dichas armas blancas. Tras finalizar las diligencias iniciales, este individuo fue traspasado a la Policía Nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Celler Tonet nace en Ca’n Marron con las hermanas Solivellas: 'Ofrecemos una mirada distinta a los platos tradicionales
- Cati Bonet traspasa el Café Barroco de Palma: «Si no hay relevo, tendré que cerrar y el local se convertirá en una vivienda»
- Las playas de Magaluf y Santa Ponça no podrán abrir este domingo por los impagos del adjudicatario que ahora gestionará Ciutat Jardí
- El Ayuntamiento de Palma prohíbe una actividad del colegio de El Molinar en el busto de Aurora Picornell
- Cort adjudica la playa de Ciutat Jardí al empresario que ha dejado impagos en Calvià y en Son Servera
- Polémica en la Fira del Ram: Autismo Mallorca denuncia el rechazo de los feriantes a las asociaciones
- El precio máximo del gasóleo en Mallorca se pone por las nubes y ya supera la barrera de los dos euros por litro
- Biel Ferragut, alcalde de sa Pobla: “Nos gustaría que alguna empresa local comprara s’Esplet”